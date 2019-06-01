Двадцать спортивных площадок ждут тюменцев на Всероссийском олимпийском дне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 интерактивных площадок откроют представители региональных федераций спорта на XXX Всероссийском олимпийском дне в Тюмени. Празднование начнется 16 июня в 12 часов на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" (ул. Коммуны, 22).

Об этом сообщила президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 13 июня.

"Самое главное, чтобы тюменцы на этом большом празднике были не просто в качестве гостей, чтобы поддержать олимпийское движение, взять автограф у знаменитых спортсменов. Мы организуем проведение Олимпийского дня в новом формате для того, чтобы любой человек мог попробовать себя в интересных ему видах спорта и выбрать тот, каким будет заниматься", - рассказала Луиза Носкова.

На интерактивных площадках можно будет не только увидеть показательные выступления сильнейших спортсменов, но и почувствовать себя в одной команде с ними. Мастер-классы пройдут в таких видах, как самбо, бокс, гиревой спорт, спортивный рок-н-ролл, бодибилдинг. Открытые занятия проведут лучшие тренеры по чирлидингу, рукопашному бою, греко-римской борьбе, верховой езде.

Городской шахматный клуб и областная школа Анатолия Карпова организуют сеанс одновременной игры на 20 досках и площадку с гигантскими шахматами.

Участники и призеры Паралимпиады представят один из видов адаптивного спорта, который развит в Тюмени, - бочче. По мини-футболу проведут конкурсную программу, а также показательную игру девушек-футболисток. Показательные выступления пройдут по аэробике и спортивным танцам.

На отдельной площадке всем желающим предложат сдать нормативы ГТО, в том числе и по самбо.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам начальника отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Сергея Борисевича, регулярно занимаются спортом 45 % тюменцев, и если к 2024 году по стране к систематическим занятиям планируется привлечь 55 % жителей, то в Тюмени задача - 58 %.

"Любые такие мероприятия способствуют увеличению числа людей, ведущих активный, здоровый образ жизни. Хочется, чтобы наш масштабный, грандиозный праздник стал поводом для подрастающего поколения, молодежи полюбить спорт", - выразил мнение Сергей Борисевич.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как сообщила главный специалист департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Надежда Бекишева, принять участие во Всероссийском олимпийском дне в Тюмени планируют около 5 тыс. человек.

Напомним, XXX Всероссийский олимпийский день приурочен к 75-летию образования Тюменской области, 125-летию Международного олимпийского комитета и грядущим II Европейским детским играм.

Ирина Кургузова