15 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в городских поликлиниках начнется профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья.

В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется летний Кубок #TMN по танцевальному спорту.

В Тюмени в 10 часов на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (Широтная, 216) начнется "Курс креативного бойца" для участников форума УТРО.

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2, к. 3) начнется всероссийская выставка западно-сибирских лаек.

В Тюмени в 10 часов в бизнес-центре "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38, строение 10) начнется лекция главного врача Федерального нейрохирургического центра, профессора, заслуженного врача России Альберта Суфианова в рамках международного проекта CreativeMornings.

В Тюмени в 12 часов на мототреке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп.4) начнется первый этап Открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплинах суперкросс.

В Тюмени в 15 часов на подземной парковке многофункционального комплекса "Магеллан" (50 лет Октября, 14) начнется лекция "Как изобразить город? Медиа, большие данные, визуализация".

В Тобольске в мультицентре "Моя Территория" пройдут публичные лекции и кинопоказ в рамках Дней "Института" Стрелка.

Этот день в истории:

1752 - американский ученый Бенджамин Франклин, проведя опыт с воздушным змеем, доказал, что молния представляет электрический разряд.

1844 - Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины.

1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

1911 — в США основана компания "Computing-Tabulating-Recording Company", известная сегодня под именем IBM.

1931 - ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метрополитена.

1954 - основана Европейская футбольная ассоциация - УЕФА.

1956 — впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни.

1958 — в СССР была заложена принципиально новая подводная лодка К-27.

1990 - образована Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК).

2001 — лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества.

2009 — открытие в Екатеринбурге саммита ШОС.