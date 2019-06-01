16 июня - события дня
В Тюмени в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется "Курс креативного бойца" для участников форума УТРО.
В Тюмени в 13 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется хореографический спектакль мастеров и участников DANCE-образования.
В Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет летний Кубок #TMN по танцевальному спорту.
В с. Упорово пройдет Кубок России по автомобильному спорту (кросс "Суперавто") 2 этап, чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Д2Н", Супер 1600) 5 этап.
В Тобольске в 9 часов в школе №16 (10 микрорайон, 53) начнутся отборочные робототехнические соревнования "Кубок РТК".
Этот день в истории:
1633 - суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.
1778 - родился Александр Плещеев - композитор, виолончелист, поэт, драматург.
1918 - в Советской России официально восстановлена смертная казнь.
1925 - в Крыму открылся знаменитый пионерский лагерь "Артек".
1959 - в Москве состоялось открытие ВДНХ.
1963 - начался полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
1992 - в России принят закон "О реабилитации казачества".