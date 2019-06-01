17 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре науки, экологии и техники (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется работа "Школы реставратора".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) внеочередное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени состоится торжественная отправка первой партии самосвалов разработанных ООО "ТЗ САВ" в Якутию. Для журналистов отъезд от парковки технопарка (ул. Республики, 142) в 14 часов.

Этот день в истории:

1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода Isere прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки - статуя Свободы.

1930 - с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый трактор.

1950 - чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.

1955 - состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.

1970 - Эдвин Ланд запатентовал камеру Polaroid.

1976 - прошли первые испытания водородной бомбы в КНР.

1988 — "Microsoft" выпустила операционную систему "MS DOS 4.0".