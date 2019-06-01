Началась разработка проекта строительства очистных сооружений в Тюменском районе

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

В Переваловском муниципальном образовании построят очистные сооружения. Для нового объекта уже выделен земельный участок, начата разработка проектной документации, сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

Срок выполнения проектных работ - ноябрь 2019 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы в правительство Тюменской области будет направлена заявка на выделение средств для строительства канализационно-очистных сооружений, пишет "АиФ - Западная Сибирь".