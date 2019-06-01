  • 15 июня 201915.06.2019суббота
  • USD64,4326
    EUR72,6993
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

Началась разработка проекта строительства очистных сооружений в Тюменском районе

Общество, 12:47 15 июня 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

В Переваловском муниципальном образовании построят очистные сооружения. Для нового объекта уже выделен земельный участок, начата разработка проектной документации, сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

Срок выполнения проектных работ - ноябрь 2019 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы в правительство Тюменской области будет направлена заявка на выделение средств для строительства канализационно-очистных сооружений, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 15.06.2019Началась разработка проекта строительства очистных сооружений в Тюменском районе
10:23 15.06.2019Тигры Павлик и Елена успешно обживаются в амурской тайге
19:08 14.06.2019Более двухсот юных тоболяков нарисовали любимые места родного города
18:32 14.06.2019Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру в "Ангажемент"