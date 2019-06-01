Тигры Павлик и Елена успешно обживаются в амурской тайге

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Тигры Павлик и Елена, выпущенные в амурскую тайгу 23 мая 2019 года, успешно обживаются на новом месте обитания и активно охотятся. К таким выводам пришли специалисты центра "Амурский тигр", Хинганского заповедника и охотуправления Амурской области после первой полевой заверки мест пребывания тигров. Данные получены с GPS-ошейников зверей, сообщается на портале спецпроектов по защите животных, которые реализуются под личным патронажем президента России Владимира Путина.

"В настоящее время из подтвержденных жертв Елены – крупный кабан и барсук: специалисты обнаружили их останки в месте, где тигрица находилась продолжительное время. В активе у Павлика – два добытых барсука, косуля и с большой вероятностью волк", – рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, список добытых хищниками животных не исчерпывающий, так как специалистам не удалось добраться до всех мест длительного пребывания Павлика и Елены из-за подтопленных дорог, а часть кластеров оказалась под водой.

"Перечень добытых животных позволяет надеется, что и в будущем у тигров не будет проблем с охотой. Ведь Елена смогла добыть крупного кабана, который всегда является серьезным противником для тигра, а Павлик добыл косулю, которая, в отличии от других копытных, может очень быстро менять траекторию своего движения, оставаясь трудной добычей даже для такого совершенного хищника, как тигр. Забавен тот факт, что когда тигры были во временном вольере, то кабаны ходили по его периметру, чем явно злили хищников. Так вот, оказавшись на свободе, Елена вернулась на то место, где был вольер, и отомстила кабану. Вот уж действительно, не злите тигра в клетке.", – добавил Сергей Арамилев.

Заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин сообщил, что оба тигра по-прежнему остаются на территории Амурской области, где были выпущены в дикую природу. Елена находится в центре Хинганского заповедника, а Павлик в настоящее время движется вдоль его юго-западной границы.

"Елена сейчас обитает примерно в том же районе, где долгое время благополучно обитала тигрица Илона, — это высокогорная часть заповедника с очень хорошей кормовой базой. Помимо этого на эту территорию в течение нескольких лет регулярно наведывается взрослый самец тигра, так что у молодой тигрицы есть шанс в скором времени создать пару и принести первое потомство, тем самым увеличив тигриную популяцию в заповеднике. Останется ли на территории заповедника Павлик — большой вопрос, так как все его предшественники долгое время на территории не задерживались и уходили жить в другие места. Потянет ли Павлика пойти по этому пути, покажет только время. Надеемся, что все-таки нет", – сказал Вячеслав Кастрикин.

Начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко в свою очередь отметил тот факт, что тигры не уходят далеко от места выпуска. По его мнению, это говорит о правильном выборе территории для реинтродукции.

"В этом районе очень высокая плотность кабана, что хищники и оценили, а также подходящие условия по климату и ландшафту. Сам выпуск также был организован грамотно, тигры практически не испытали стресса. Когда начнут перемещаться кабаны, то и хищники пойдут за ними. Пока такой необходимости у них нет", – счиатет Валерий Погасиенко.