В Минске выставили на продажу квартиру с десятком фортепиано

| Фото: realt.by | Фото: realt.by

Четырехкомнатную квартиру с 11 фортепиано выставили на продажу в Минске, сообщает "Лента.ру".

Восемь из них установлены в гостиной, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. Еще три музыкальных инструмента обнаружились в детских комнатах.

Квартира расположена в кирпичном доме на улице Грибоедова в Центральном районе Минска. Ее площадь — 140 квадратных метров. Жилье с необычным содержимым оценили в 319 тысяч долларов (20,5 миллиона российских рублей).

Квартира принадлежит семье меломанов. Они коллекционируют фортепиано и обещают самостоятельно вывезти все инструменты после заключения сделки.