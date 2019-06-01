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В Минске выставили на продажу квартиру с десятком фортепиано

Общество, 19:10 16 июня 2019

realt.by | Фото: realt.by

Четырехкомнатную квартиру с 11 фортепиано выставили на продажу в Минске, сообщает "Лента.ру".

Восемь из них установлены в гостиной, общая площадь которой составляет 35 квадратных метров. Еще три музыкальных инструмента обнаружились в детских комнатах.

Квартира расположена в кирпичном доме на улице Грибоедова в Центральном районе Минска. Ее площадь — 140 квадратных метров. Жилье с необычным содержимым оценили в 319 тысяч долларов (20,5 миллиона российских рублей).

Квартира принадлежит семье меломанов. Они коллекционируют фортепиано и обещают самостоятельно вывезти все инструменты после заключения сделки.

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