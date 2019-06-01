Потепление придет в Тюмень к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшое потепление ожидается в Тюмени в течение недели, с 17 по 23 июня.

По данным центра Фобос, в эти дни в регионе сохранится вероятность дождей. Но если в начале недели температурный режим ожидается прохладнее обычного, то во второй половине периода показания термометров войдут в рамки нормы.

В Тюмени 18 июня на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла, днем повысятся до плюс 18.

19 июня погода будет малооблачной, ночью ожидается до плюс 9, днем – до 22 градусов тепла. На 20 июня синоптики прогнозируют дождь, возможна гроза. Ночная температура воздуха повысится до плюс 13, а днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.

21 и 22 июня вероятность осадков сохранится. Столбики термометров днем поднимутся до 21 градуса, а порывы ветра в эти дни могут достигать 11 метров в секунду. В воскресенье, 23 июня, потеплеет до 29 градусов жары, возможен дождь и гроза.

Любовь Голышева