Александр Моор и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве Тюменской области и Республики Татарстан

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Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Церемония прошла в рамках рабочего визита представительной татарстанской делегации в регион.

Александр Моор поблагодарил Рустама Минниханова за визит и отметил, что Тюменская область многому учится у Татарстана, который является лидером в России по ряду позиций. Он также подчеркнул важность налаживания связей между субъектами страны.

"Задача у нас общая, инструменты решения могут быть разными с учетом национальных и исторических особенностей. Такой взаимно обогащающий обмен управленческими практиками в экономике, образовании, культуре, местном самоуправлении, подготовке кадров очень полезен", - высказал мнение губернатор.

Глава Тюменской области напомнил, что Республика Татарстан – лидер в инновационном направлении и практикует множество интересных подходов в развитии предпринимательства.

"Наши отношения будут способствовать тому, чтобы регионы активно развивались. У нас нет секретов, все, чему научились, готовы показать. То же самое – Рустам Нургалиевич, он всегда готов рассказать о практиках и ответить на любой вопрос. Мы заинтересованы во взаимном и интенсивном развитии", - рассказал Александр Моор.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов признался, что второй раз за небольшой период времени посещает Тюменскую область, и видит в этом регионе много интересных решений и проектов.

"Тюменская область всегда была передовой и инновационной, многому мы у вас учимся. Для таких регионов, как наши, сегодня нужны новые рынки и идеи. Мы всегда внимательно смотрим, какие процессы у вас происходят. Такие межрегиональные горизонтальные связи очень нужны. Помимо рынков, много новых направлений работы связаны с реализацией национальных проектов, и каждый регион имеет свой рецепт решения", - считает Рустам Минниханов.

По его словам, самое главное, что крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а потенциал республики, такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты востребованы на Тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, а также интеграция в научных направлениях, которую можно углубить.

Президент Татарстана поздравил Тюменскую область с тем, что на ее территории реализуются крупнейшие проекты мирового значения, такие, как ЗапСибНефтехим.

"Я смотрел статистику, у вас создано много новых предприятий и рабочих мест. Все это – созидательная и системная работа руководства области, которая дает результаты", - уверен Рустам Минниханов.

Представительная делегация Республики Татарстан во главе с президентом посетит Федеральный центр нейрохирургии, Сибирский тренинговый центр компании "Шлюмберже", Тюменский завод нефтепромыслового оборудования "Бейкер Хьюз", а также встретится с активом Татарской общины Тюменской области.