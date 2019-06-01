19 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в школе №40 (ул. Профсоюзная, 46) начнется спартакиада детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, о проекте регионального отделения Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Священная война".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж) начнется выставка самобытного художника Евгения Корнильцева – Быстринского "Пятое время года".

В Тюмени в 13 часов в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин 39/1) начнется пресс-тур по площадке форума УТРО-2019.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная гастролям Пермского академического театра.

Этот день в истории:

240 до н. э. — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1762 — Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.

1809 — Боргоский сейм утвердил образование Финского государства и вхождение его в состав России на правах автономии.

1899 - в России утвержден Монетный устав, завершение финансовой реформы С. Ю. Витте.

1919 - в СССР учрежден Государственный гидрологический институт.

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1937 - стартовал рекордный перелет Чкалова из СССР в США через Северный полюс.

1991 — завершился вывод советских войск из Венгрии.