Прокурор Тюменской области отметил важность соблюдения прав инвалидов

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Более 100 тыс. человек с инвалидностью, среди них более 6 тыс. детей проживают в Тюменской области. Инвалиды – это люди с непростой судьбой, но сильные духом. И очень важно обеспечить соблюдение их прав, подчеркнул прокурор области Владимир Владимиров, выступая на седьмом открытом интерактивном форуме прокуратуры "Тюменская область без барьеров: от слов к делу" 18 июня.

Как заявил президент России Владимир Путин, отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности.

Владимир Владимиров отметил, что правительство области и другие органы во взаимодействии с общественными организациями инвалидов много делают для создания безбарьерной среды в регионе.

В области реализуется региональная программа "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) до 2020 года и на плановый период до 2023 года.

Между тем, нерешенные проблемы в этой сфере есть, о чем свидетельствуют обращения инвалидов и публикации средств массовой информации, сказал прокурор региона.

Форум проходит на площадке регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" в интерактивном формате. Общее число участников форума составило более 150 человек.