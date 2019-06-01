Датских буренок завезли на ферму в Голышманово

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

427 нетелей голштино-фризской породы из Дании завезены на молочно-товарный комплекс в Голышмановском городском округе, сообщает пресс-служба группы компаний "Дамате".

Срок стельности животных составляет от 4 до 7 месяцев. Нетели поставлены на 30-дневный карантин, в течение которого они пройдут все необходимые ветеринарно-санитарные обработки.

Завоз осуществлен в рамках проекта по увеличению мощности комплекса до 55 тыс. тонн молока в год, реализация которого началась в апреле 2019 года.

Чтобы ускорить выход комплекса на заявленную мощность компания в общей сложности завезет 1 тыс. 250 нетелей из Дании, Голландии и Германии до конца 2019 года. Завоз скота пройдет в три этапа. Следующие поставки ожидаются в августе и декабре.

Напомним, молочно-товарный комплекс "Дамате" на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области был открыт в 2017 году. Он построен при участии компании Danone, которая выкупает весь объем молока-сырья, производимого на комплексе, на свое предприятие. В апреле 2018 года компания объявила о начале строительства третьей очереди комплекса, в результате завершения которой поголовье коров увеличится с 4 тыс. 600 до 6 тыс. голов, а объем производимого молока составит 55 тыс. тонн в год.