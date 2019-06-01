АО "Транснефть-Сибирь" завершило строительство полигона для обучения электромонтеров

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Строительство полигона для практического обучения электромонтеров на территории отделения среднего профессионального образования Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (п. Винзили Тюменского района) завершило АО "Транснефть-Сибирь".

Тренажер оснащен воздушной линией электропередачи (ВЛ-6(10) кВ) на учебных опорах высотой 2,7 метра, 4 метра и полногабаритных промежуточных, анкерных, угловых опорах. Облегченные металлические опоры воздушных линий 10 кВ в габаритах 35 кВ в болотистых условиях имеют ряд преимуществ в сравнении с железобетонными. Они более устойчивы за счет двухсвайного фундамента, надежности работы подвесных изоляторов, повышенного габарита от уровня земли, что снижает вероятность отключения линии от замыканий на землю в мелколесьях.

Тренажер предназначен для практического обучения электромонтеров обслуживанию воздушных линий электропередач, монтажу изоляторов, подвески, крепления, перетяжке и регулированию стрел провеса неизолированных и изолированных проводов. Оснащение полигона высотомерами, искателями повреждений, мегаомметрами, тепловизорами позволяют проводить измерения габарита проводов, определять места повреждения линии, тепловизионный контроль контактных соединений и другие работы.

Учебный полигон ВЛ-6(10) кВ – не первый подобный тренажер. В 2017 году на базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа построен учебный полигон "Электрохимическая защита подземных металлических сооружений от коррозии. Методы контроля ЭХЗ. Практика электрометрических измерений и испытаний".

Создание в АО "Транснефть-Сибирь" учебных полигонов по практическому обучению инженерно-технических работников и рабочего персонала позволяет повышать качество обучения в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже специалистов в части эксплуатации собственных вдольтрассовых воздушных линий электропередач и систем электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии.