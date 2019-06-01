Акция "Священная война" впервые пройдет в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическая акция "Священная война" впервые пройдет в Тюмени 22 июня. В этот день на оживленных улицах горожане услышат объявление о начале войны голосом Юрия Левитана, затем прозвучат песни военных лет.

Как рассказал на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, акция призвана напомнить горожанам о событиях Великой Отечественной войны.

"22 июня – это День памяти и скорби и мы не должны забывать этот день. Война коснулась каждой семьи, если не на фронте дед или отец воевал, то трудился для Победы. Песни будут звучать из автомобилей, мы будем проезжать, люди услышат звуки музыки и поймут какой сегодня день", - рассказал Иванов.

Старт мероприятия запланирован на 10 часов от площади Памяти. Два автомобиля в течение дня проедут по основным улицам города – Республики, Ленина, Мельникайте, Ямская, Луначарского и другим. Первой прозвучит песня "22 июня ровно в 4 часа", затем жители и гости города услышат объявление Юрия Левитана о начале войны.

Сразу после этого на улицах Тюмени будут звучать музыкальные произведения "Священная война", "Темная ночь", "Сережка с Малой Бронной", "Марш артиллеристов", "Под звездами балканскими", "Вернулся я на родину" и другие.

Параллельно акция пройдет на прилегающей к ДК "Железнодорожник" территории, где также можно услышать песни военных лет.

По словам лидера программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максима Шереметьева, акцию поддержало одно из тюменских предприятий, предоставившее автомобили с усиленной звуковой аппаратурой.

"Мероприятие получило отклик в социальных сетях, мы нашли партнеров, которые помогают безвозмездно, - добавил он. - 22 июня – это день, когда мы вспоминаем не только великие победы. Люди должны чувствовать себя патриотами, как те, кто 22 июня ушли защищать Родину, должны помнить об этом и делать выводы, чтобы больше не было войны".

Организаторы акции "Священная война" также выразили надежду, что в будущем мероприятие станет более масштабным и объединит российские города.

Любовь Голышева