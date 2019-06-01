20 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание облдумы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживания.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина "Итоги работы на водных объектах за первое полугодие. Подготовка к летнему купальному сезону в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на территории Тюменского президентского кадетского училища (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнется открытие форума УТРО-2019.

В Тюмени в 14 часов в музее частных коллекций (ул. Парфенова, 40) начнется интерактивная выставка-погружение в советское прошлое в рамках образовательной программы проекта "Гиды TMN 55+".

В Тюмени в 15 часов в ТюмГУ (ул. Володарского, Белый зал) начнется круглый стол "Фейковая юридическая помощь. Или как мошенники наживаются на пенсионерах".

В с. Верхний Бор в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" начнется губернаторская профильная смена для школьников "МЫ – будущее региона".

Этот день в истории:

840 — викинги впервые доплыли по Сене до Руана.

1793 — американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

1803 - в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

1840 - Самюэль Морзе запатентовал телеграф.

1867 - президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

1880 — на Пушкинских торжествах Федор Достоевский произнес свою знаменитую 45-минутную речь, посвященную Александру Пушкину.

1881 — в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.

1913 — впервые в истории России назначен ответственный за спорт и физическое развитие генерал Воейков.

1924 - в Москве создано Общество изучения межпланетных сообщений - первое в мире объединение энтузиастов ракетной техники и космических полетов.

1933 - создана Генеральная прокуратура СССР.

1943 — в Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.

1993 - совершен первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.

1996 — основана кинологическая служба МЧС России.