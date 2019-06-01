Ольга Кузнечевских отметила важную роль НКО в реализации нацпроектов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Достичь показателей, поставленных в национальных проектах, реализовать все стратегические задачи можно только при активном взаимодействии органов государственной власти и социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских во время III Форума социальных инноваций регионов.

Стратегическая сессия, на которой обсуждалась роль НКО собрала небывалое число участников – на дискуссионной площадке с трудом уместились все желающие. Среди выступающих - представители федеральных министерств, научного сообщества, Фонда президентских грантов, Общественной палаты - у каждого свое видение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов. Едины выступающие были в одном: НКО должны более активно заявлять о себе и эффективно пользоваться теми инструментами поддержки, которые есть в России.

Активную политику вовлечения некоммерческих организаций в деятельность по повышению качества жизни населения в Тюменской области начали в 2016 году. Тогда был создан Координационный совет по вопросам развития и поддержки СО НКО под руководством губернатора региона, следом сформирована региональная инфраструктура для развития некоммерческого сектора. Межведомственное взаимодействие позволило наиболее эффективно и быстро отстроить работу во всех муниципальных образованиях.

"Региональные и муниципальные органы исполнительной власти, бизнес-структуры, общественные институты сотрудничают. Нам удалось привлечь крупные корпорации, чьи офисы находятся в нашей области. Эти компании подключились к работе по грантовой поддержке НКО, поощряют детские образовательные проекты, вносят вклад в развитие социальной инфраструктуры", - рассказала Ольга Кузнечевских.

Особый акцент заместитель губернатора Тюменской области сделала на разработке и создании нормативно-правовых документов, которые регулируют данную сферу.

"Создание нормальной, понимаемой программы, подтвержденной документами, позволило органам государственной власти и некоммерческим организациям выстроить эффективную работу. В регионе созданы восемь ресурсных центров. Каждое муниципальное образование заинтересовано в увеличении числа НКО на территории - эффективность работы глав оценивается и по наличию ресурсного центра, и по деятельности некоммерческих организаций. В совокупности эти меры привели к хорошим результатам", - уточнила она.

Рынок социальных услуг – еще одна сфера, где некоммерческие организации могут проявить себя. В регионе уже есть СО НКО, которые заявляют себя как социальные предприниматели. В 2017 году за счет бюджетных средств на базе Инвестиционного агентства Тюменской области создан Центр инноваций в социальной сфере.

"Создание этого центра связано с тем, что у нас есть люди, которые готовы зайти в социальную сферу, а в ней много ограничений и особенностей. Задача центра - обучить, помочь, сопроводит предпринимателей, готовых работать с нами в одном поле и развивать конкуренцию", - заявила Ольга Кузнечевских.

Несмотря на то, что закон, определяющий статус "социальный предприниматель" и меры поддержки, пока находятся в разработке в Государственной думе, люди, реализовавшие лучшие практики, активно делятся опытом. Оценить их работу все желающие могли во время первого в Уральском федеральном округе слета социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" , который прошел в Тюмени. К примеру, здесь были представлены программы развития детей с ограниченными возможностями, вовлечения в экономическую деятельность людей пенсионного и предпенсионного возраста.

"Для широкого вовлечения НКО в происходящие процессы, в Тюменской области были организованы крупные информационные и дискуссионные площадки: форум активных граждан, первый слет социальных предпринимателей, площадка для коллективной работы "Точка кипения" и другие. Вместе мы обсудили общие задачи, в том числе, и по реализации национальных проектов. У нас есть четкое убеждение, что достичь их можно только работая единой командой", - уверена заместитель губернатора Тюменской области.

Напомним, что основная задача национальных проектов – обеспечение принципиально нового, более высокого качества жизни для всех поколений российских граждан. Проекты и программы, которые реализуются органами власти, должны получить новый импульс благодаря участию социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Исходя из запросов граждан, мы определяем правила игры для НКО, ставим показатели, в которых сегодня нуждаются люди. Поддержку некоммерческих организаций перевели систему государственного заказа. Предоставляем средства на реализацию востребованных социальных услуг. Такое взаимодействие интересно НКО поскольку это не событийное явление, а планомерная работа", - пояснила Ольга Кузнеческих.

Некоммерческие общественные организации, заходящие на рынок социальных услуг, должны обладать профессиональными компетенциями, считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ирина Мерсиянова.

"Мы изучаем реальную и потенциальную роль НКО в национальных проектах. С 2012 по 2019 год государство сделало достаточно для развития социально ориентированных НКО. Доля россиян, которые полагают, что наши общественники могли бы наравне с государственными учреждениями включиться в решение социальных проблем за это время не сильно увеличилась. Важно помнить, что человеку важно потребить услугу, он должен быть доволен, но от кого он получит эту услугу – ему неважно. СО НКО нужно усилить информационную компанию, чтобы сформировать этот запрос от населения. Человек должен понимать, какие преимущества он может получить", - уверена она.

Екатерина Исаева