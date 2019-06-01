Тюменская штаб-квартира серебряных добровольцев заинтересовала гостей форума социальных инноваций

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Областную штаб-квартиру серебряных добровольцев презентует тюменский регион на выставке инновационных социальных проектов, проходящей во время III Форума социальных инноваций регионов в Москве.

Проект включает в себя несколько направлений работы: безопасность, спорт, пропаганда здорового образа жизни. В Тюменской области он объединяет более шести с половиной тысяч пожилых граждан.

Как рассказал директор Областного геронтологического центра Дмитрий Мостовщиков, тюменский проект заинтересовал гостей выставки.

"В нашем проекте средний возраст участников - 67 лет. Нужно отметить большую роль, которую сыграли СМИ в привлечении людей. Около восьми тысяч материалов о деятельности штаб-квартиры были опубликованы. К нам поступало большое количество звонков, мы иногда не справлялись с потоком желающих поучаствовать. У нас работает 15 факультетов в университете третьего возраста - пожилые люди могут повысить свой образовательный уровень", - уточнил он.

Нужно отметить, что серебряные волонтеры - активные участники всех значимых событий, происходящих в Тюменской области. Так, при переходе региона с аналогового на цифровое вещание именно пожилые люди вызвались оказать помощь землякам.

"Серебряные волонтеры работали по заявкам: помогали людям подключить новые приставки, объясняли, как правильно ими пользоваться и в чем выгода перехода на цифровое телевидение. Можно смело заявить, что с каждым годом число серебряных волонтеров в регионе увеличивается. Если в начале в проекте участвовало 1-1,5 тысячи, то сегодня - около 6 тысяч 500 человек", - уточнил Дмитрий Мостовщиков.

Несмотря на то, что Тюменская область является флагманом по реализации многих социальных программ, участие в Форуме социальных инноваций регионов позволяет посмотреть на свои достижения со стороны и оценить опыт других субъектов.

"Мы делимся и своими проектами и черпаем опыт других областей. В планах - встречи со многими представителями и заключения ряда соглашений, чтобы совместно продвигать проекты", - подытожил директор Областного геронтологического центра Дмитрий Мостовщиков.

Екатерина Исаева