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Цуканов и Моор напутствовали участников форума молодежи УТРО

Политика, 14:21 20 июня 2019

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 участников и свыше 150 экспертов собрал форум молодежи Уральского федерального округа УТРО-2019, который стартовал в Тюмени 20 июня. Основная тема форума - "Креативный капитал".

"Каждый креативный проект должен иметь не только начало, но и конкретный результат. Желаю участникам форума, чтобы после его завершения каждый из них смог реализовать свои идеи", - сказал в приветственном слове полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Форум УТРО предоставляет молодым уральцам возможности для живого общения и обмена позитивными идеями и опытом, подчеркнул полпред главы государства. Николай Цуканов поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора и региональную команду за создание прекрасной площадки для работы форума, который проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.

"Я люблю форум УТРО, потому что здесь можно пообщаться с молодыми людьми, и самому стать немножко моложе. Принимать молодых креативных людей из всех регионов Уральского федерального округа - большая честь и ответственность для нас. Надеюсь, тюменский форум станет ярким и запоминающимся событием в жизни каждого участника. Верьте в себя и идите к цели", - обратился к молодежи Александр Моор.

Отметим, что на участие в форуме УТРО-2019 подано более 4 тыс. заявок. Форум пройдет в две смены: 20-25 июня и 25-30 июня. На 12 тематических площадках участники и эксперты обсудят креативный капитал УФО, способы креативного мышления, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Предусмотрена обширная творческая и спортивная программа. Но главное - творческие и инициативные молодые люди могут выиграть гранты до 3 млн рублей на реализацию своих проектов.

Николай Цуканов и Александр Моор осмотрели площадки работающих на форуме региональных делегаций.

"Тюмень - один из ведущих городов округа. Здесь есть, чему поучиться Жители наших городов и регионов ждут изменений к лучшему в своей жизни. Регионы ищут молодых креативных управленцев. Национальные проекты, которые реализуются в стране, требуют новых идей. Форум молодежи УТРО-2019 - одна из площадок, на которых решается эта задача", - отметил Николай Цуканов в беседе с журналистами.

По мнению Александра Моора, молодежный форум УТРО набирает обороты с каждым годом. Важно, что участники приходят на форум по собственной инициативе.

"Здесь кипит вулкан активности. Результат работы форума - не просто общение, а конкретные проекты, востребованные людьми. Очень важно, что между участниками из разных регионов возникают горизонтальные связи. Это позволяет объединяться и получать гораздо более серьезные результаты. Креативные, умеющие нестандартно мыслить молодые люди нужны сегодня везде, в том числе в такой сфере, как государственное и муниципальное управление. Мы - за активное движение и свежие идеи, которые делают жизнь людей лучше", - подчеркнул глава региона.

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , молодежь , Николай Цуканов , Форум Утро

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