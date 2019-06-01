Цуканов и Моор напутствовали участников форума молодежи УТРО

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 участников и свыше 150 экспертов собрал форум молодежи Уральского федерального округа УТРО-2019, который стартовал в Тюмени 20 июня. Основная тема форума - "Креативный капитал".

"Каждый креативный проект должен иметь не только начало, но и конкретный результат. Желаю участникам форума, чтобы после его завершения каждый из них смог реализовать свои идеи", - сказал в приветственном слове полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Форум УТРО предоставляет молодым уральцам возможности для живого общения и обмена позитивными идеями и опытом, подчеркнул полпред главы государства. Николай Цуканов поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора и региональную команду за создание прекрасной площадки для работы форума, который проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.

"Я люблю форум УТРО, потому что здесь можно пообщаться с молодыми людьми, и самому стать немножко моложе. Принимать молодых креативных людей из всех регионов Уральского федерального округа - большая честь и ответственность для нас. Надеюсь, тюменский форум станет ярким и запоминающимся событием в жизни каждого участника. Верьте в себя и идите к цели", - обратился к молодежи Александр Моор.

Отметим, что на участие в форуме УТРО-2019 подано более 4 тыс. заявок. Форум пройдет в две смены: 20-25 июня и 25-30 июня. На 12 тематических площадках участники и эксперты обсудят креативный капитал УФО, способы креативного мышления, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Предусмотрена обширная творческая и спортивная программа. Но главное - творческие и инициативные молодые люди могут выиграть гранты до 3 млн рублей на реализацию своих проектов.

Николай Цуканов и Александр Моор осмотрели площадки работающих на форуме региональных делегаций.

"Тюмень - один из ведущих городов округа. Здесь есть, чему поучиться Жители наших городов и регионов ждут изменений к лучшему в своей жизни. Регионы ищут молодых креативных управленцев. Национальные проекты, которые реализуются в стране, требуют новых идей. Форум молодежи УТРО-2019 - одна из площадок, на которых решается эта задача", - отметил Николай Цуканов в беседе с журналистами.

По мнению Александра Моора, молодежный форум УТРО набирает обороты с каждым годом. Важно, что участники приходят на форум по собственной инициативе.

"Здесь кипит вулкан активности. Результат работы форума - не просто общение, а конкретные проекты, востребованные людьми. Очень важно, что между участниками из разных регионов возникают горизонтальные связи. Это позволяет объединяться и получать гораздо более серьезные результаты. Креативные, умеющие нестандартно мыслить молодые люди нужны сегодня везде, в том числе в такой сфере, как государственное и муниципальное управление. Мы - за активное движение и свежие идеи, которые делают жизнь людей лучше", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко