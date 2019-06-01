Делегация Тюменской области продолжает работу на Форуме социальных инноваций

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Создание национального проекта "Культура" - знаковое событие для всей России. На полях Форума социальных инноваций регионов можно получить качественную информацию о возможностях эффективного подключения к реализации этого нацпроекта социально ориентированных некоммерческих организаций. Такое мнение высказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

"Впервые культура вошла в число приоритетных проектов государства, для нас это большая ответственность и большие возможности. Наша задача понять, как правильнее, как качественнее выстроить взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями", - рассказала она.

В каждое направление национального проекта "Культура" можно привлечь СО НКО.

"В частности "Культурная среда" предполагает создание новых кинотеатров, строительство модульных домов культуры, передвижные культурные комплексы, и все это конечно же для людей. Все это создается для людей. Каждый проект должен стать адресным. Направление "Творческие люди" предусматривает привлечение волонтеров, работа непосредственно с социально ориентированными НКО. Участие в Форуме социальных инноваций регионов дает возможность посмотреть, как это реализуется в других областях. Мы очень активно изучаем опыт других регионов, несомненно будем их внедрять на нашей территории", - заверила Анна Кривоносова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева