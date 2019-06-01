21 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (уо. Осипенко, 1) начнется пробежка-экскурсия для участников АрМИ-2019. В 9 часов 40 минут на площади 400-летия Тюмени участники поделятся впечатлениями и расскажут о подготовке к соревнованиям.

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется ежегодная областная научно-практическая конференция "Инновации в эндокринологии: от теории к практике".

В Тюмени в 10 часов на площади у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) начнется торжественная церемония открытия ежегодных летних чтений.

В Тюмени в 11 часов на площади Памяти начнется церемония передачи останков красноармейца Ерилова Дмитрия Михайловича для погребения на малой родине.

В Тюмени в 11 часов в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России (ул. Володарского, 48) начнется встреча со СМИ по вопросам внедрения механизма удаленной идентификации.

В Тюмени в 15 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а, малый зал) начнется фестиваль театральных миниатюр.

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) пройдет второй день форума УТРО-2019.

В Тюмени пройдет очередное заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

Этот день в истории:

1749 — в Канаде основан город Галифакс (на тот момент — Чебукто).

1844 — Русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.

1881 - в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

1893 — первое колесо обозрения ("Чёртово колесо") появилось на выставке в Чикаго.

1941 - в СССР на вооружение приняты "Катюши".

1944 - Совнарком СССР принял постановление о создании Нахимовских военно-морских училищ.

1948 - фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки.

1948 - в ФРГ была введена новая валюта — немецкая марка.

1982 - у наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы родился первенец — сын Уильям.

2008 — сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.