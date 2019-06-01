  • 20 июня 201920.06.2019четверг
  • USD63,9794
    EUR71,6377
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские НКО получают всестороннюю поддержку в ресурсных центрах региона

Общество, 20:28 20 июня 2019

ИА "Тюменская линия"

Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" - один из ресурсных центров работы с некоммерческими организациями Тюменской области. Здесь представители НКО могут получить помощь в разработке проектов, стать участниками образовательных программ.

Как рассказала руководитель центра "Семья" Елена Перминова, которая в составе тюменской делегации работает на III Форуме социальных инноваций регионов, работа с социальными некоммерческими организациями ведется уже три года. В ресурсном центре НКО могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

"Работа проводится совместно с Инвестиционным агентством Тюменской области. Предоставляем площади, набираем группы для обучения специалистов НКО, активных граждан, которые только планируют создать некоммерческую организацию. Мы помогаем формировать пакет документов для открытия НКО, консультируем с правовой точки зрения. Если есть необходимость у представителей некоммерческих организаций, помогаем формировать заявки на гранты", - пояснила она.

Напомним, что ключевой вопрос форума - обсуждение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов.

"Центр " Семья" впервые участвует в форуме. Я, как руководитель центра, представляю работу с семьей и детьми. Мы видим, что основные новации, социальная эффективность отразятся на сферах, которые коснуться семей с детьми. Ожидания и результаты всех начинаний призваны повысить благосостояние и благополучие жизни, в том числе и семей с детьми", - уверена руководитель центра "Семья" Елена Перминова.

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Елена Перминова , нацпроекты , форум социальных инноваций регионов , центр Семья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 20.06.2019Тюменские НКО получают всестороннюю поддержку в ресурсных центрах региона
20:19 20.06.2019Владимир Путин: в России доступа к чистой воде не имеют миллионы людей
19:16 20.06.2019Студентка ТИУ поборется за победу в суперфинале проекта "Кондитер"
19:16 20.06.2019Интересные мероприятия в Тюмени на 21-23 июня