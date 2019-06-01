Тюменские НКО получают всестороннюю поддержку в ресурсных центрах региона

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" - один из ресурсных центров работы с некоммерческими организациями Тюменской области. Здесь представители НКО могут получить помощь в разработке проектов, стать участниками образовательных программ.

Как рассказала руководитель центра "Семья" Елена Перминова, которая в составе тюменской делегации работает на III Форуме социальных инноваций регионов, работа с социальными некоммерческими организациями ведется уже три года. В ресурсном центре НКО могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

"Работа проводится совместно с Инвестиционным агентством Тюменской области. Предоставляем площади, набираем группы для обучения специалистов НКО, активных граждан, которые только планируют создать некоммерческую организацию. Мы помогаем формировать пакет документов для открытия НКО, консультируем с правовой точки зрения. Если есть необходимость у представителей некоммерческих организаций, помогаем формировать заявки на гранты", - пояснила она.

Напомним, что ключевой вопрос форума - обсуждение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов.

"Центр " Семья" впервые участвует в форуме. Я, как руководитель центра, представляю работу с семьей и детьми. Мы видим, что основные новации, социальная эффективность отразятся на сферах, которые коснуться семей с детьми. Ожидания и результаты всех начинаний призваны повысить благосостояние и благополучие жизни, в том числе и семей с детьми", - уверена руководитель центра "Семья" Елена Перминова.

Екатерина Исаева