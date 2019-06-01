Внедрение цифровых технологий в социальную сферу обсудили в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Социальные инновации призваны улучшить качество жизни россиян, уверены участники форума

Применение в социальной сфере современных информационных технологий, переход к цифровому государственному управлению обсудили участники III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве.

Работа по созданию Единой информационной системы социального обеспечения уже идет. Тюменская область подключилась в 2018 году, рассказал начальник централизованного отдела информационных технологий департамента социального развития Тюменской области Денис Кливицкий.

"Принципы цифрового государственного управления: это и отказ от бумажного документооборота, и отказ от необходимости граждан нести в орган власти физические документы, и переход на реестровую модель работы, на проактивное предоставление государственных услуг. Если говорить о цифровом государственном управлении в социальной сфере, то большую роль играет внедрение и развитие Единой информационной системы социального обеспечения. Уже сейчас органами власти и органами местного самоуправления Тюменской области информация о назначении мер социальной поддержки передается в эту информационную систему. В ближайшем будущем граждане смогут пользоваться механизмом, который сам будет анализировать право гражданина на ту или иную меру социальной поддержки", - пояснил он.

Информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере были обсуждены во время стратегической сессии. По мнению участников, информатизация позволит повысить эффективность работы с людьми, сделает предоставление услуг более мобильными и прозрачными - гражданам не придется тратить свое время. В настоящее время работа по наполнению этой Единой информационной системы продолжается.

"Эта информационная система является федеральной и в первую очередь предназначена для удобной коммуникации гражданина и органа власти ", - подчеркнул Денис Кливицкий.

Екатерина Исаева