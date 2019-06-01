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Участники АрМИ-2019 устроили кросс-экскурсию по Тюмени

Общество, 11:58 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 вышли на пробежку-экскурсию по центру Тюмени 21 июня.

Любитель-триатлет из клуба "TRITIME", марафонец Александр Андросов за время пути от ДК "Нефтяник" до площади 400-летия Тюмени рассказал военным из Москвы, Хабаровска, Мурманской и Ростовской областей о некоторых достопримечательностях города.

"Мы нередко проводим для гостей Тюмени, любящих спорт, подобные акции, чтобы показать город не из окна автобуса. Сегодня с участниками соревнований мы стартовали от набережной, увидели музейный комплекс, пробежали немного по центральным улицам, исторической части города, одному из парков. Ребята приехали из разных городов, и пока мы бежали, мы успели сравнить благоустройство. Многие приятно удивлены подходом к этим вопросам у нас", - рассказал Александр Андросов.

По словам заместителя командира взвода механизированных мостов бригады штурма и разграждения Александра Ващенко из Североморска, это его второй приезд на "АрМИ" в Тюмень и город ему нравится.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Здания впечатляют, улицы ухоженные, Мурманск - серый, а Тюмень – яркая, красивая. Пробежка понравилась, многое запомнилось – женский монастырь, водонапорная башня, музей", - поделился он.

Приятные впечатления от кросс-экскурсии остались и у командира взвода 45 отдельной инженерной бригады Москвы Юрия Гайбеля.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В 2017 году мы приезжали сюда на соревнования, но в этой части Тюмени я не был. Набережная и город меняются, все обновляется, и это радует. Понравилась пробежка и мне, и другим ребятам, это интересно и дает хороший заряд. Этапы "Безопасного маршрута" уже скоро, мы проводим боевую подготовку техники и личного состава, чтобы занять первое место. Я вхожу в состав расчета тяжелых механизированных мостов, нам предстоит оборудовать мостовой переход и мы планируем сделать это не просто быстро, а постараться побить существующие рекорды", - сообщил лейтенант Гайбель.

Напомним, финал Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" АрМИ-2019 тюменцы смогут увидеть 29 и 30 июня на площадках учебного полигона на озере Андреевском Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Александра Ивановича Прошлякова. Всего в соревнованиях примут участие более 300 военнослужащих 12 команд из разных регионов страны.

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Ирина Кургузова

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# АрМИ , Безопасный маршрут , Инженерная формула , инженерные войска

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