22 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 4 часа на площади Памяти у Вечного огня начнется акция "Свеча памяти".

В Тюмени в 8 часов у мемориала "Прощание" начнется работа передвижной музейной экспозиции "Эхо Памяти".

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии (ул. Республики, 147) начнется ежегодная областная научно-практическая конференция "Инновации в эндокринологии: от теории к практике".

В Тюмени в 9 часов в поликлиниках города начнется акция "Доктор с вами", посвященная мужскому здоровью.

В Тюмени в 12 часов у мемориала "Память" (ул. Республики, 142) и в 12 часов 45 минут у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2) состоится возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню памяти и скорби.

В Тюмени в 14 часов на площади у спорткомплекса на Цветном бульваре начнется массовая акция, посвященная Дню памяти и скорби.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" на первом этаже у фонтана начнется концерт Тюменского филармонического оркестра.

В Тюмени в Тюменском кадетском училище пройдет третий день форума УТРО.

В Тюмени в спортивно-стрелковом клубе "Стальной азарт" пройдет Кубок Урала по стендовой стрельбе.

Этот день в истории:

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1815 - Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.

1853 - в Лондоне начала работу "Вольная русская типография".

1889 — Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1921 — в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.

1922 - родился советский артиллерист, дважды Герой Советского Союза Василий Петров.

1941 - началась Великая Отечественная война. В России отмечается как День памяти и скорби.

1950 - родилась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Крючкова.

1993 - в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Теркину.

2003 - умер белорусский писатель Василь Быков.