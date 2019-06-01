Социальные инновации призваны улучшить качество жизни россиян, уверены участники форума

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Участие в Форуме социальных инноваций регионов позволяет обменяться опытом с представителями других субъектов федерации. Такое мнение высказал участник тюменской делегации, начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов.

"В каждом регионе по своей траектории развивается социальная политика. Хочется отметить, что Тюменская область на порядок опережает многие субъекты по работе в социальной сфере. Именно межведомственное взаимодействие упрощает все процессы. Благодаря слаженной работе нашей команды во всех органах исполнительной власти удается добиться хороших результатов. Как показало общение, именно отсутствие межведомственного взаимодействия, зашоренность в работе мешает ряду регионов", - отметил он.

В рамках III Форума социальных инноваций организованы открытые лекции, дискуссии, мастер-классы, коуч-сессии. К участию привлекли и международных экспертов, которые поделились своими практиками.

"Очень интересные иностранные практики представлены. Я посетил сессию, где рассказывали о том, как государственные органы работают на счастье людей. Например, выступал министр счастья королевства Бутан, который рассказал, на что они обращают внимание. Нужно отметить, что счастье рассматривается не в контексте эмоций, а с точки зрения развития территорий, принятия решений для человека. Делает ли человека счастливым, например, наличие той или иной дороги, асфальтирование. Казалось бы такие мелочи, но они важны. Это немного другая модель, которая заставляет задуматься, возможно, переосмыслить наши практики. Отталкиваться именно от человека, от его потребностей, мы это учитываем в своей работе, но нужно еще раз посмотреть, что мы делаем и как это влияет на человека", - поделился мнением он.

Напомним, что на протяжении нескольких дней делегации 85 российских регионов, федеральные спикеры, представители общественных структур и социально ориентированных некоммерческих организаций обсуждают новые подходы в социальной политике, реализацию задач, поставленных в национальных проектах.

"В своем выступлении мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что не увеличение денег делают социальную политику лучше, а переосмысление процессов, изменение регламентов. Технологии, которые ускоряют процессы и делают человека счастливее, необходимо внедрять", - уверен Сергей Вотинов.

Екатерина Исаева