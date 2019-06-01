23 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут начнется работа площадок форума УТРО-2019.

В Тюмени в 10 часов в Яблоневой роще, расположенной между площадью Памяти и тюменским технопарком, начнется День йоги.

В Тюмени в 12 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" начнется торжественный митинг, посвященный отправке призывников на службу в Президентский полк.

В Тюмени в 12 часов на территории учебной площадки автошколы ВОА (ул. Пермякова, 44) начнется конкурс водительского мастерства "Королева дорог".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется выпуск одиннадцатого курса.

В Тюмени в спортивно-стрелковом клубе "Стальной азарт" пройдет Кубок Урала по стендовой стрельбе.

Этот день в истории:

930 - рождение старейшего в мире парламента - исландского альтинга.

1710 — после двухмесячной осады русская армия вошла в Выборг.

1724 — Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла каспийское побережье, а Турция — Тифлис и Эривань.

1845 - в России принят манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги.

1865 — завершилась Гражданская война в США.

1868 - Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

1934 - в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза №1 получили летчик Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.

1941 - газета "Правда" назвала начавшуюся войну Великой Отечественной.

1944 - советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием "Багратион".

1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.