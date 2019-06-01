24 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 14 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Международный конгресс-холл") начнется открытие первого регионального урбанистического форума. В 14 часов в конгресс-холле начнется пресс-подход.

В Тюмени в 17 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, каб. 804) прокурор города Эдуард Гиматов, глава города Руслан Кухарук и председатель Общественной палаты города Ольга Загвязинская начнут совместный прием граждан.

В Тюмени состоится закрытие первой смены форума Уральской молодежи УТРО-2019.

Этот день в истории:

1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1812 - началась Первая Отечественная война. Армия Наполеона Бонапарта форсировала Неман и вторглась в пределы России.

1881 - родился герой гражданской войны Григорий Котовский.

1930 - зарегистрировано первое использование радара для обнаружения самолетов.

1941 - для информирования граждан о положении на фронтах Великой Отечественной войны создано Советское информбюро.

1945 - на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.

1951 - началось коммерческое цветное телевещание (CBS).

1963 - в студии Би-Би-Си в Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.