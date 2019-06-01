  • 21 июня 201921.06.2019пятница
  • USD63,3877
    EUR71,5457
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Участие в Форуме социальных инноваций позволяет оценить новые вызовы, считает Елена Кашкарова

Общество, 15:48 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия"

Участие в таких мероприятиях, как форум социальных инноваций регионов, позволяет понять, какие болевые точки есть в социальной сфере и как нужно решать эти проблемы. Такое мнение высказала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

"Очень приятно, что на многих площадках форума, когда речь заходила об успешных практиках, упоминался опыт Тюменской области. Отдельно отмечают, что наш регион в лидерах по многим направлениям",- поделилась она.

Напомним, что на форуме свои разработки представили Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и другие регионы. Всего в дискуссиях и работе панельных сессий приняли участие более 3 тыс. человек из 85 российских регионов.

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Елена Кашкарова , форум социальных инноваций регионов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 21.06.2019Чешский педагог провела в Тюмени орф-курс для преподавателей музыки
17:38 21.06.2019Волонтеры Тобольска очистили от мусора берег Иртыша
17:16 21.06.2019"Омутинку" покажут по Первому каналу
17:05 21.06.2019Тоболяков приглашают на бесплатный мастер-класс по граффити