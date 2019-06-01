Участие в Форуме социальных инноваций позволяет оценить новые вызовы, считает Елена Кашкарова

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Участие в таких мероприятиях, как форум социальных инноваций регионов, позволяет понять, какие болевые точки есть в социальной сфере и как нужно решать эти проблемы. Такое мнение высказала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

"Очень приятно, что на многих площадках форума, когда речь заходила об успешных практиках, упоминался опыт Тюменской области. Отдельно отмечают, что наш регион в лидерах по многим направлениям",- поделилась она.

Напомним, что на форуме свои разработки представили Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и другие регионы. Всего в дискуссиях и работе панельных сессий приняли участие более 3 тыс. человек из 85 российских регионов.

Екатерина Исаева