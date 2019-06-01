Александр Моор: реализация региональных жилищных программ будет активно продолжаться

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Реализация региональных жилищных программ будет активно продолжаться в Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор, общаясь с журналистами в перерыве тридцать девятого заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, которое проходит в Тюмени.

"Безусловно, в рамках реализации национальных проектов перед нами стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. К 2025 году мы должны увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья почти в полтора раза. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем один миллион четыреста тысяч квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья", - отметил глава региона.

Строящееся в Тюменской области жилье должно быть качественным. Задача региональных властей - обеспечить строительные площадки необходимой инженерной инфраструктурой, синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов.

"Очень важно, чтобы на новое жилье был спрос. Поэтому в качестве региональной господдержки мы сохраняем наши многолетние программы по обеспечению жильем молодых семей, работников бюджетной сферы, малообеспеченных категорий населения", - сказал Александр Моор.

Будет продолжена в регионе ликвидация аварийного жилья. Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую подобную программу, в рамках которых люди переселялись из домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года.

"Сейчас перед нами стоит задача до 2025 года ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. Объем ликвидации аварийного жилья по новой программе составляет 148 тысяч квадратных метров", - сообщил губернатор.

По мнению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, Тюменская область входит в число российских регионов, готовых к внедрению нового механизма проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.

"В Тюменской области достаточно сильная строительная отрасль. Подавляющее большинство присутствующих на тюменском рынке застройщиков имеют длительный стаж работы. У многих из них есть позитивный опыт взаимодействия с банками. Поэтому я уверен, что в Тюменской области эта непростая реформа жилищного строительства пройдет без каких-либо катаклизмов", - сказал глава Минстроя.

Владимир Якушев отметил, что у нашего региона есть необходимый потенциал для участия в ряде пилотных проектов Минстроя. В частности, речь идет о проекте по упрощению присоединения стройплощадок к коммунальным сетям, который уже реализуется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

"При реализации этого проекта уже накоплен значительный позитивный опыт. Надеюсь, что Тюменская область тоже примет в нем активное участие. Кроме того, в рамках соответствующего национального проекта мы подготовили новый стандарт развития территорий. Планируем, что внедряться он будет постепенно, путем эксперимента в регионах. У Тюменской области в этом плане есть хорошие наработки", - добавил министр строительства и ЖКХ.

Евгений Бабенко