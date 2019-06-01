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Начинающих фермеров Ямала поддержат "агро-стартапами"

Общество, 16:59 22 июня 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Прием заявок на предоставление грантов "агро-стартапов" начался в департаменте агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. К участию в конкурсе приглашаются новые крестьянские и фермерские хозяйства, созданные в 2019 году, и граждане, которые только собираются открыть свое дело в сельскохозяйственной сфере Ямала.

Гранты предусмотрены в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В 2019 году будет предоставлено два гранта, сумма каждого – до 3 млн рублей. Эта поддержка будет оказываться ежегодно до окончания реализации национального проекта, то есть до 2024 года. В последующие годы грантов планируется больше", - отметил глава департамента Александр Земских.

Участники должны соответствовать ряду критериев. Фермерские хозяйства, претендующие на грант, должны быть зарегистрированы в органах налоговой службы в 2019 году – причем, как в сельской местности, так и в городах, но с численностью населения не более 100 тыс. человек и в посёлках городского типа с численностью населения не более 5 тыс. человек.

Потратить грант победители смогут на покупку имущества, техники, оборудования, земельных участков из числа земель сельхозназначения, на приобретение или ремонт зданий и сооружений. Также в статье расходов – покупка животных, рыбопосадочного материала и семян.

Заявки на участие в конкурсе в окружном департаменте принимаются до 22 июля. Победителей, в соответствии с конкурсными процедурами, объявят 16 августа.

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