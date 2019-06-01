24 июня в Тюмени будет тепло, но ветрено

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 25 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 24 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Пасмурное утро с небольшим дождем перейдет в солнечный день. К вечеру похолодает до плюс 23 градусов. Влажность воздуха составит 45-92 %.

Впечатление может испортить северо-западный ветер, который лишь к ночи сменит направление на южное. Днем его скорость составит 4-5 метров в секунду. Порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 750-752 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 55 минут. Дни пошли на убывание.