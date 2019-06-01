25 июня - события дня

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первый региональный урбанистический форум.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента имущественных отношений Тюменской области Андрея Киселева "Итоги реализации закона Тюменской области от 21.06.2018 №55 "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

В Тюмени в 12 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется открытие второй смены форума УТРО-2019.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" в Тюмени и открытый межрегиональный полевой лагерь "Юный спасатель" Уральского федерального округа".

В Тюмени в 18 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени начнется концерт музыкального коллектива Grupo Fantasma.

В Тюмени в 18 часов в школе № 94 (проезд Солнечный, 24) начнется встреча жителей жилого района 3-й Заречный с представителями администрации города, управления соцзащиты населения, Пенсионного фонда, центра занятости населения, прокурором Центрального административного округа и депутатами областной и городской дум.

В Тобольске в 11 часов в арт–кафе "Нафаня" (10 мкр. стр 49) начнется встреча молодежи со специалистами центров занятости населения, экспертами и руководителями предприятий.

Этот день в истории:

1503 - Корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.

1762 - Российский император Петр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.

1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода - это соединение водорода и кислорода.

1844 - началась добыча золота в Забайкалье.

1857 - вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла".

1883 - в России началась реформа церковноприходского образования.

1919 - в Германии совершил первый полет пассажирский цельнометаллический самолет "Юнкерс" J13.

1927 - в Ленинградском комитете по делам изобретений запатентован прибор для записи звука на кинопленку во время киносъемки.

1946 - СССР принят в ФИФА.

1975 - Ричи Блэкмор официально заявил об уходе из Deep Purple.

1998 - официально вышла операционная система Windows 98.