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  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

25 июня в Тюмени: похолодание, дождь, гроза

Общество, 07:30 25 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 25 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем и грозой. Влажность воздуха составит 84-92 %.

В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, который к ночи переменит направление на северное. Его скорость составит 3-4 метра в секунду. Порывы могут достигать 9 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 750-752 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 55 минут.

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# погода в Тюмени

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