25 июня в Тюмени: похолодание, дождь, гроза
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 25 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем и грозой. Влажность воздуха составит 84-92 %.
В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, который к ночи переменит направление на северное. Его скорость составит 3-4 метра в секунду. Порывы могут достигать 9 метров в секунду.
Атмосферное давление остается пониженным 750-752 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.
Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 55 минут.