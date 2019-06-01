Победителей "Школы безопасности" определили в Тобольске
| Фото: МЧС по Тюменской области
Команда центра детского технического творчества Тобольска стала победителем соревнования "Школа безопасности", сообщает управление МЧС по Тюменской области.
Второе место заняла команда школы №14. На третьем месте - сборная школы №15. На тактическом этапе соревнований школьники в костюме пожарного и струей воды из рукава сбивали мячик со стойки.
| Фото: МЧС по Тюменской области
Также участникам предстояло пройти этапы "Решение ситуационной задачи по правилам дорожного движения", "Оказание первой помощи пострадавшему" и другие.
| Фото: МЧС по Тюменской области