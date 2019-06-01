Полтора года осталось у жителей региона для легализации земельных участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 31 декабря 2020 года могут легализовать земельные участки жители Тюменской области в соответствии с законом "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно". За один год в Тюмени и Тюменском районе это сделали 266 человек.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Он уточнил, что право на бесплатное получение земельных участков в собственность имеют владельцы индивидуальных жилых домов, для которых дом является единственным местом жительства и права на него не были оформлены и зарегистрированы в порядке закона. Одним владельцам землю когда-то предоставил не уполномоченный орган, другие заняли территорию самовольно.

"Ограничились датой 1 сентября 2006 года, поскольку до этого у граждан было установленное законом право обратиться в районные администрации, которые при условии соответствия дома требованиям пожарной безопасности, санитарным требованиям вводили его в эксплуатацию своим актом. Позже изменения в законе запретили такие действия. Цель регионального закона - позволить гражданам, которые до 1 сентября 2006 года не воспользовались этой возможностью, сделать это и оформить дом, сделать прописку, легализоваться", - уточнил Андрей Киселев.

По данным департамента имущественных отношений, в Тюмени около 800 домовладений, которые могут подпадать по действие закона, еще около 500 - в муниципалитетах региона. Отказ в легализации получили обращения в отношении 260 домовладений.

"Самовольная постройка должна возникнуть до 1 сентября 2006 года, а также должна быть пригодной для проживания, соответствовать хотя бы минимальным требованиям - должен быть хотя бы контур дома, коммуникации, граждане должны быть либо прописаны там, либо оплачивать коммунальные услуги. Цели узаконить брошенные постройки нет", - пояснил Андрей Киселев.

Те, кто не смог подтвердить факт проживания в доме, а также его возведение до 1 сентября 2006 года, такие факты могут установить в судебном порядке.

Татьяна Ковалева