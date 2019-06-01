26 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, включая контрольно-надзорные функции в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

В Тюмени в 10 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется образовательный форум.

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется марафон, посвященный 75-летию региона и 30-летию конкурса "Учитель года".

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени начнется флешмоб "Мы за ЗОЖ".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре (возле цирка) начнется работа мобильной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД.

В Тюмени в 16 часов в Тюменском президентском кадетском училище в рамках форума УТРО-2019 начнется встреча председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева с участниками образовательной площадки "Урал медийный".

В Тюмени в 18 часов на территории сквера Журналистов в Тюмени (в створе улиц Александра Логунова – Николая Федорова) будут высажены саженцы "Телеаллеи".

Этот день в истории:

1698 — Петр I с Великим посольством прибыл в Вену.

1875 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию "Святой Георгий и дракон".

1879 - родилась известная балерина и педагог Агриппина Ваганова.

1884 - вышел высочайший указ императора Александра III об учреждении церковно-приходских школ.

1930 — в Москве открылся XVI съезд ВКП(б), работавший до 12 июля, который утвердил лозунг "Пятилетку — в четыре года".

1940 - указом президиума Верховного Совета в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений.

1941- Николай Гастелло направил свой подбитый самолёт в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

1945 - в СССР введено звание генералиссимуса Советского Союза. Первым и единственным обладателем его стал Сталин.

2002 - состоялось первое вручение национальной кинематографической премии "Золотой орел".

2004 — в Санкт-Петербурге началось регулярное движение поездов по новому тоннелю метрополитена между станциями "Площадь мужества" и "Лесная".