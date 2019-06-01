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Для женщин в декрете открываются курсы повышения квалификации

Общество, 18:21 25 июня 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во Вконтакте | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района во Вконтакте

Женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, приглашает на курсы повышения квалификации, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Набор в группы проводится по основным направлениям: "Кадровый менеджмент", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Делопроизводитель", "Секретарь руководителя", "Архивариус", "Визажист", "Мастер-бровист"

Для того чтобы пройти бесплатное обучение необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения, куда кроме паспорта, свидетельства о рождении ребенка, диплома об образовании, необходимо предоставить также с места работы заверенную копию приказа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

После регистрации специалисты отдела профессионального обучения предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях и сроках обучения. Количество мест в группах – до десяти человек, срок обучения составляет от недели до двух месяцев.

Обращаться следует по адресу: ул. Республики, 204 в/3. Телефон отдела профессионального обучения: 27-35-30.

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# декрет , курсы повышения квалификации , центр занятости

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