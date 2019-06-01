Индивидуальные образовательные траектории внедрят в опорном вузе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Индивидуальные образовательные траектории будут предложены студентам Института транспорта Тюменского индустриального университета. Новый формат обучения вводится с 1 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты вуза смогут самостоятельно формировать свой собственный индивидуальный учебный план. Образовательные программы переформатированы таким образом, что традиционные направления подготовки сохраняются, но в них появляются новые профили, а уже существующие получают новое наполнение. В зависимости от целей и потребностей студента, он может выбирать дополнительные дисциплины, форму подачи материала и даже преподавателя.

Учебный план подразумевает наличие ядра, состоящего из инженерных дисциплин, и вариативной части – до 40 %. Вариативная часть включает в себя более 100 дисциплин для выбора. Кроме того, обучающимся будет предложен курс в рамках дополнительного профессионального модуля.

Определиться со своим вариантом индивидуальной образовательной траектории первокурснику помогут руководители образовательных программ, тьюторы, которые будут сопровождать всю индивидуальную образовательную программу, и конечно, работодатель, заинтересованный в штате сотрудников, квалификация которых подтверждена результатами независимой оценки.

Гибкий набор дисциплин позволит оперативно подстраивать учебный процесс под быстро меняющиеся технологии. Всего в 2019 году на инновационное обучение Институт транспорта примет 150 студентов, при этом около половины из них смогут претендовать на бюджетные места.