27 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на парковке возле седьмого учебного корпуса Аграрного университета (Рощинское шоссе, 18) начнутся проводы студенческого специализированного сельскохозяйственного отряда к месту работ в рамках открытия третьего трудового семестра.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание гордумы, посвященное 25-летию представительного органа.

В Тюмени в 15 часов на базе отдыха "Пикник" (Червишевский тракт, 6 км) начнется чествование выпускников-медалистов Тюменского района.

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище пройдет форум "УТРО-2019".

В Тобольске в ПАТП (ул. С. Ремезова, 89) пройдет экскурсия для школьников в рамках профориентационного проекта "Летний лагерь – территория профориентации".

Этот день в истории:

1615 — чай впервые импортирован в Европу.

1709 - Петр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.

1865 — учреждено Министерство путей сообщения России.

1905 - началось восстание моряков на броненосце "Потемкин". Это было первое в истории России массовое революционное выступление в Вооруженных силах страны.

1910 - III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.

1931 - в США авиаконструктор Игорь Сикорский получил патент на изобретение вертолета.

1954 - в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.

1967 - в Энфилде (Англия) установили первый в мире банкомат по выдаче наличных.