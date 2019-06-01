Павел Перевалов оценил ход реализации концессионного соглашения по водоснабжению

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Концессионное соглашение с компанией "Тюмень Водоканал" способствует активному развитию систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель главы города Павел Перевалов.

"Концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения, рассчитанное на 14 лет, было заключено в конце 2017 года. Идет второй год его активной реализации. Уже можно констатировать, что за прошедшее время в развитии городских систем водоснабжения и водоотведения совершен мощный рывок вперед", - отметил заместитель главы города.

Концессионное соглашение предусматривает выполнение беспрецедентного в истории Тюмени объема работ по строительству и реконструкции сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. В 2018 году в развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени в рамках концессионного соглашения было вложено около 900 млн рублей.

"В 2018 году впервые за много лет началась реконструкция канализационно-очистных сооружений. В результате уже сегодня, до окончания модернизации, процесс очистки городских стоков вышел на новый качественный уровень. С учетом того, что после очистки стоки сбрасываются в реку Тура, реконструкция канализационно-очистных сооружений существенно улучшила экологическую ситуацию в городе", - сказал Павел Перевалов.

В результате выполнения работ, предусмотренных концессионным соглашением, значительно уменьшилось количество инцидентов на сетях водоснабжения и канализации.

"Мы планировали, что за период реализации концессии в 2018 году нам удастся снизить количество инцидентов на сетях водоснабжения до восьмисот в год, на канализационных сетях - до шести с небольшим тысяч. По факту же у нас произошло лишь 670 инцидентов на водопроводе и около пяти тысяч на канализационных сетях. Все это позволило уменьшить потери воды и сэкономить значительные средства, которые пришлось бы израсходовать на устранение инцидентов", - подчеркнул заместитель главы Тюмени.

Евгений Бабенко