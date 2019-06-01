Евгений Заболотный: в работе депутатов не существует не важных решений

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Встреча депутатов Тюменской городской думы, работавших в семи созывах парламента, состоится в рамках празднования 25-летия городского парламента 27 июня. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Мы отмечаем двадцатипятилетие Тюменской городской думы как важную веху в развитии местного самоуправления. В эту дату, конечно же, нельзя не вспомнить предысторию, то, что местное самоуправление существовало в России и до того. Свое начало оно берет с конца восемнадцатого века, уже тогда были заложены его основы", - отметил Евгений Заболотный.

Уже четверть века депутаты Тюменской городской думы выступают выразителями и защитниками интересов своих избирателей. За это время они провели около 37 тыс. приемов граждан и приняли в работу более 103 тыс. обращений избирателей.

"В работе депутатов не важных решений не существует - они все касаются жизни города жизни горожан, так или иначе влияют на нашу жизнь и, конечно же, трудно выделить что-то важное и не важное, - подчеркнул Евгений Заболотный. – И, конечно, любое решение всегда спорно. Оно во благо большинства, но может и ущемить чьи-то интересы.

В качестве примера Евгений Заболотный привел разработку программы сноса аварийного жилья: "Выстраивается график, устанавливается очередность. И люди, оказавшиеся в конце списка, недовольны, что на них обратили внимание не в первую очередь". Поэтому, по мнению спикера городской думы, в работе депутатов необходим диалог с горожанами.

"Депутатам важно совмещать решение задач, поставленных президентом страны и правительством региона, с пожеланиями тюменцев", - подчеркнул он.

Николай Ступников