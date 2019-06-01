Опрос показал, что должны успеть сделать молодые тюменцы

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Саморазвитие - главное, что должен успеть сделать человек, пока молод. Так считают большинство тюменцев, которые ответили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" на вопрос: "Что нужно успеть сделать в жизни, пока ты молод?".

Опрос, проведенный ко Дню молодежи, показал, что большинство тюменцев считают саморазвитие залогом счастливого будущего.

С этим согласился и магистрант экономического факультета ТюмГУ Константин: "В молодом возрасте, пока есть время, его нужно тратить на себя: читать книги, овладевать новыми знаниями и навыками, быть эрудированным и полезным для общества".

Похожие ответы дали около 20 человек в возрасте от 23 до 30 лет.

Получение должного образования занимает вторую позицию в опросе. Тюменцы полагают, что хорошая профессия является залогом успешной и состоятельной жизни. Такого мнения придерживается пенсионерка Галина Суфьянова: "Хорошее образование — это, в первую очередь, путь к стабильности, получив его человек сможет обеспечить не только себя, но и свою семью, быть опорой своим будущем детям и внукам, иметь преимущество на рынке труда".

Третье место тюменцы отдали посещению разных городов и стран, полагая, что именно в молодости есть время и силы для путешествий. Данил Чернышов, работающий вожатым в детском оздоровительном лагере, считает, что пока молод, руки и ноги не связаны работой, нужно увидеть красоту всего мира. "Хочу посетить как можно больше городов и стран, увидеть все чудеса света и самые дикие пляжи планеты", - добавил он.

Построение крепкой и дружной семьи заняло четвертое место по итогам опроса. Тюменка Анна отмечает, что семья добавляет в жизнь смысл и желание развиваться.

"Семья - важная часть жизни каждого человека. Чем раньше человек ее создаст, тем быстрее он найдет свои цели", - говорит она.

Софья Ситдикова