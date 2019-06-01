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"Цифровые" деревья посадили в сквере Журналистов в Тюмени

Общество, 19:11 26 июня 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Двадцать полутораметровых саженцев туи высажены в сквере Журналистов в Тюмени. Таким образом в Тюменской области завершилась Всероссийская акция "Телеаллея", приуроченная к внедрению цифрового и отключению аналогового телевещания в 20 регионах страны.

Тюменская область перешла на цифровое эфирное телевещание 15 апреле 2019 года. Тогда погода для посадки деревьев была неподходящей, и туи временно разместили в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Теперь молодые растения украсили сквер в районе ул. Федорова. В посадке туй приняли участие директор филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Евгений Дроздинский и руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Оксана Шевченко, работники средств массовой информации и волонтеры.

"Внедрение эфирного цифрового телевещания в Тюменской области прошло гладко, без потрясений. До конца года для жителей региона будет работать наша горячая консультационная линия. Волонтеры также готовы оказать помощь тем, кто по каким-то причинам еще не подключился к цифровому телевидению", - отметил Евгений Дроздинский.

Цифровое телевидение смотрят сегодня более 97% жителей Тюменской области. В цифровом качестве тюменцам доступными 20 федеральных каналов — "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# Евгений Дроздинский , цифровое телевидение

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