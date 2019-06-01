Инфорум Союза журналистов России планируют провести в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инфорум, в работе которого примут участие журналисты региональных и местных СМИ, медиаменеджеры, руководители СМИ, могут организовать в Тюмени. Об этом на встрече с тюменскими журналистами 26 июня рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, по стране "зашагали" "Информумы". Первый прошел в Благовещенске, затем в Подмосковье, Воронеже, Липецке. Владимир Соловьев обсудил возможность проведения такого мероприятия в Тюмени с председателем регионального отделения Союза журналистов России Владимиром Кузнецовым.

"Мы проводим подобные мероприятия с региональными отделениями. Если есть желание провести форум, придумывайте тему, сообщайте, кого из известных личностей из СМИ привезти к вам, чтобы вы с ними пообщались. Все в ваших руках", — заверил Владимир Соловьев.

По словам гостя, главное найти помещение, где можно разместить 200-300 человек. Спикеров представители Союза журналистов России привозят за свой счет. ""Инфорум" идет весь день. Это реальная прокачка мозгов у специалистов по всем направлениям — печатным изданиям, радио, телевидению, социальным сетям. Мы будем организовывать "Инфорумы" и дальше. Второй год подряд нам удается получить субсидию от Министерства труда и социальной защиты РФ. На эти деньги со строгой отчетностью все это и делаем", — поделился председатель Союза журналистов России.

Директор департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский заверил, что региональное правительство поддержит инициативы, касающиеся поездок сотрудников СМИ, их участия в различных мероприятиях. "На последней встрече губернатор Александр Моор дал поручение по поводу четвертого тома энциклопедии, посвященной истории СМИ Тюменской области. Мы работаем в тесном контакте с Союзом журналистов России", — добавил Павел Белявский.

На встрече с тюменскими журналистами Владимир Соловьев также напомнил, что с 21 по 27 сентября в Сочи пройдет главный форум журналистов "Вся Россия". По его словам, будет интересный набор гостей, обещал приехать представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир. Ожидается руководство журналистских организаций 20 стран.

Кроме того, Владимир Соловьев напомнил о Всемирном конгрессе Международной федерации журналистов в Тунисе, где впервые в истории международной федерации вице-президентом избрали россиянина — руководителя Международного отдела Союза журналистов Тимура Шафира. А новым главой стал марокканец Юнис Мджахед, кандидатуру которого поддержали российские журналисты. А руководитель юридического департамента СЖР Наталья Голоснова избрана в исполком гендерного совета МФЖ.

"Все, за кого мы голосовали, вошли в исполком. Если и раньше международная федерация всегда поддерживала нас, наши заявления, просьбы и шла на сотрудничество, то теперь все будет еще более активно развиваться. Я думаю, с площадки МФЖ мы можем делать любые заявления, запускать декларации в мировое медиапространство", — заключил Владимир Соловьев.

В завершении встречи с представителями тюменских СМИ прошло вручение наград Союза журналистов России. Почетный знак "Честь. Достоинство. Профессионализм" из рук Владимира Соловьева получили обозреватель еженедельника "АиФ в Западной Сибири" Юрий Пахотин, ветеран журналистики Юрий Переплеткин. Почетный знак "За заслуги перед профессиональным сообществом" вручили советнику губернатора Тюменской области Александру Новопашину, главному редактору газеты "Призыв" Галине Ниязовой и ветерану журналистики Ивану Кнапику.

"Эти награды первый шаг к званию Заслуженный журналист России. Когда мы разрабатывали условия для получения звания "Заслуженный журналист РФ", внесли строчку о том, что приоритетом пользуется человек, имеющий награды Союза журналистов России", — подчеркнул Владимир Соловьев.

Председатель Тюменского регионального отделения Союза журналистов России Владимир Кузнецов удостоился медали "100 лет Союза журналистов РФ".

Членские билеты Союза журналистов России получили Сергей Симаков и Фатых Хабибуллин.

Инна Пахомова