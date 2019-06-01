28 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная 216) начнутся открытые межрегиональные соревнования УФО "Школа безопасности" и полевой лагерь "Юный спасатель".

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова "Об ограничении роста коммунального платежа с 1 июля 2019 года в Тюменской области".

В Тюмени в 18 часов на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул. Т. Чаркова, 60 ) начнется мероприятие по безопасности дорожного движения "Трезвая пятница с ГИБДД".

В Тюмени в 19 часов на набережной начнется тренировка проекта "Здравый смысл", посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

В Тюмени в 20 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется онлайн-трансляция международного конкурса им. П. И. Чайковского в рамках проекта "Виртуальный концертный зал".

В Тюмени в тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) продолжит работу форум УТРО-2019.

Этот день в истории:

550 - в Константинополе освящена церковь Апостолов.

1644 - актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1648 - началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

1712 - в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота.

1779 - Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.

1786 - в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

1816 - торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.

1912 - в России восстановлены посты мировых судей, упразднённые в 1889 году.

1919 - образована Лига наций.

1941 - впервые прозвучала песня "Священная война".