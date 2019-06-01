28 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная 216) начнутся открытые межрегиональные соревнования УФО "Школа безопасности" и полевой лагерь "Юный спасатель".
В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова "Об ограничении роста коммунального платежа с 1 июля 2019 года в Тюменской области".
В Тюмени в 18 часов на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул. Т. Чаркова, 60 ) начнется мероприятие по безопасности дорожного движения "Трезвая пятница с ГИБДД".
В Тюмени в 19 часов на набережной начнется тренировка проекта "Здравый смысл", посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.
В Тюмени в 20 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется онлайн-трансляция международного конкурса им. П. И. Чайковского в рамках проекта "Виртуальный концертный зал".
В Тюмени в тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) продолжит работу форум УТРО-2019.
Этот день в истории:
550 - в Константинополе освящена церковь Апостолов.
1644 - актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
1648 - началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь.
1712 - в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота.
1779 - Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет.
1786 - в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.
1816 - торжественное открытие первой биржи в Санкт-Петербурге.
1912 - в России восстановлены посты мировых судей, упразднённые в 1889 году.
1919 - образована Лига наций.
1941 - впервые прозвучала песня "Священная война".