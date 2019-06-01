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Студенты-аграрии отправились в спецкомандировку на поля области

Экономика, 15:05 27 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

500 бойцов студенческого специализированного сельскохозяйственного отряда аграрного университета Северного Зауралья отправились к месту работ в рамках открытия третьего трудового семестра 27 июня.

Бойцы "Агроинженера", так называется отряд, будут трудиться на предприятиях региона. Например, в "Учхозе" и в "Научно-исследовательском институте Северного Зауралья". Ребята перед отправкой на сельскохозяйственные предприятия прошли обучение на базе университета по рабочим специальностям и получили удостоверения трактористов, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другим.

Торжественные проводы с вручением путевок и напутственными словами университет провел впервые. Заместитель губернатора области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов поздравил студентов: "Во время трудовой смены, получая практические навыки, вы уже сегодня будете помогать передовым сельхозпроизводителям Тюменской области. Вы - наша гордость, поэтому с гордостью несите флаг аграрного университета!".

Александр Лабыкин

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# Аграрный университет Северного Зауралья , стройотряды

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