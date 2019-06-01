Профессиональная консультация: кто несет материальную ответственность при хищении имущества?

| Фото: Ксении Вощатинской | Фото: Ксении Вощатинской

В правовой практике известны случаи хищения товарно-материальных ценностей с охраняемой территории. После выявленного факта кражи вопрос, кто будет нести материальную ответственность, становится для заказчика очень актуальным.

Но следует учитывать, что самовольное удержание какой-либо денежной суммы в качестве компенсации с охранника или же охранной организации будет являться нарушением законодательства. Как решить этот вопрос в рамках закона?

Разъясняет генеральный директор ЧОО "Арсенал Санкт-Петербург" Юра Харабиевич Шомахов:

- Прежде всего необходимо внимательно относиться к договору и подробно прописывать обязанности и ответственность сторон. Это в большинстве случаев избавляет от правовых проблем. Например, в договор на оказание услуг нашей компанией обязательно включен пункт, в котором говорится о том, что если в судебном порядке будет доказано, что материальный ущерб был причинен по вине охранников, заказчику будет выплачена компенсация. Такой пункт изначально исключает материальные риски клиента.

Хочу подчеркнуть, что в нашей профессиональной практике таких случаев, к счастью, не было.

Специалисты "Арсенал Санкт-Петербург" предварительно разрабатывают план организации защиты с учетом всех необходимых нюансов и особенностей, что позволяет исключить незаконные проникновения, и как следствие — кражи. Профессионализм сотрудников — хорошая физическая подготовка, наблюдательность, мгновенная реакция на происходящее — позволяют исключить любую возможность незаконного вторжения. И, на мой взгляд, такой подход позволяет удовлетворить обе стороны: ведь лучше изначально организовать высокоэффективную безопасность, чем после исправлять негативные последствия

Однако же, если инцидент произошел, а договор был составлен непрофессионально, необходимо в кратчайшие сроки, по горячим следам, зафиксировать происшествие, привлечь сотрудников правоохранительных органов, обеспечить получение ими всех возможных свидетельств. И если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что ущерб организации был причинен по вине охранника, суд взыщет с охранной фирмы компенсацию. А она, соответственно, может взыскать часть денежных средств с виновного сотрудника.

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