Александр Моор поздравил Тюменскую гордуму с XXV-летним юбилеем

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Тюмень всегда славилась слаженной и эффективной работой муниципальных и региональных органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Тюменской городской думы.

"Все депутаты Тюменской городской думы вписали свои страницы в ее историю. За двадцать пять лет условия, в которых работал каждый созыв, были очень разными. Депутатам необходимо было принимать серьезные решения в обстановке неполной законодательной определенности. При этом Тюмень очень часто выступала пионером в применении передовых подходов к нормативному регулированию управления городским хозяйством и благоустройства общественных пространств", - подчеркнул Александр Моор.

В зале заседаний городской думы собрались действующие и бывшие депутаты и многочисленные почетные гости. В числе участников собрания губернатор особо выделил Юрия Коновалова, который является депутатом городской думы, начиная с первого ее созыва, и первого всенародно избранного мэра Тюмени Степана Киричука, который тоже участвовал в создании городского органа представительной власти, затем долгое время представлял наш регион в верхней палате федерального парламента, а сейчас вошел в состав гордумы.

За 25 лет депутаты Тюменской городской думы приняли более 3,9 тыс. нормативных актов. При этом депутаты, работая в обстановке взаимного доверия и профессионализма, всегда принимали наиболее эффективные решения.

"Критика на заседаниях думы звучала не ради самой критики, а для поиска наиболее современных и адекватных решений задач по развитию города. В этом смысле появление многопартийного городского представительного органа власти было абсолютно позитивным событием. На основании собственного опыта работы на посту главы города могу сказать, что многопартийность повысила не только градус дискуссий, но и качество принимаемых решений", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор выразил надежду на то, что депутаты действующего и будущих созывов гордумы сохранят многолетние традиции диалога, компромисса и профессионального обсуждения вопросов. Ведь по сути каждый из народных избранников и представителей исполнительной власти принадлежит к одной партии - партии жителей Тюменской области.

"Региональная и муниципальная власть - мы все заинтересованы в том, чтобы областная столица экономически развивалась и становилась наиболее привлекательным и комфортным для жизни городом. Мы сможет вместе решать сложные задачи, которые перед нами стоят. Ведь мы сумели выстроить коммуникации, которые позволяют нам слышать друг друга и наших горожан, без стеснения обсуждать даже самые острые вопросы и принимать решения с учетом мнения большинства", - сказал губернатор.

За четверть века Тюменская городская дума стала действенным и эффективным органом местного самоуправления, обеспечивающим стабильное социально-экономическое развитие областного центра, отметил спикер регионального законодательного собрания Сергей Корепанов.

"Сложно переоценить роль Тюменской городской думы в формировании муниципальной правовой базы. Политические приоритеты депутатов помогают выстраивать конструктивный диалог с общественными организациями и исполнительной властью, совместно находить правильные решения. Но главное - это работа с жителями города, когда решение частных проблем влечет за собой системные позитивные изменения в жизни людей. Ведь муниципальные депутаты - самая близкие, доступные и понятные людям представители власти", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Александр Моор и Сергей Корепанов вручили депутатам Тюменской городской думы разных созывов награды за большой личный вклад в социально-экономическое развитие областной столицы.

Евгений Бабенко