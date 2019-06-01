Массовая тренировка "Здравого смысла" прошла на тюменской набережной

| Фото: "Стальной характер" во ВКонтакте | Фото: "Стальной характер" во ВКонтакте

Международному дню борьбы с наркоманией была посвящена очередная тренировка проекта "Здравый смысл" в Тюмени. Она прошла на тюменской набережной для горожан, желающих размяться в сопровождении опытных тренеров 28 июня.

В этот раз одним из тренеров стал профессиональный боец ММА Павел Гордеев, включенный в сотню лучших спортсменов мира в этом виде спорта. Для тюменцев прошли беговая тренировка, единоборства, функциональная подготовка и тренировки для детей.

Студентка Татьяна старается не пропустить ни одного занятия: заниматься с профессиональным тренером намного продуктивней, чем в одиночку. "Это здорово, весело, интересно, особая атмосфера. Когда тренируешься сам, жалеешь себя и не выкладываешься по полной, с тренером такого не будет", - сказала она.

Главная цель тренировочного сезона - подготовка жителей региона к серии забегов "Стальной характер", в которую входят экстремальные забеги, полумарафон и кросс.

"Проект масштабный не только для молодежи, но и всех, кто хочет быть здоровым. По нашим данным, в области около 43 процентов жителей регулярно занимаются спортом, и для этого активно строятся спортсооружения", - сообщила главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Надежда Бекешева.

Бесплатные тренировки "Здравого смысла" проходят в Тюмени несколько раз в неделю, начало в 19 часов. По понедельникам, средам и пятницам - на набережной у моста Челюскинцев. По вторникам и четвергам – на площадке школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25).

Татьяна Ковалева