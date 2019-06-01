В Тюменской области тариф на вывоз мусора для населения снизят

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В среднем на три рубля снизится тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области с 1 июля 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.

В соответствии с поправками тариф для жителей многоквартирных домов теперь составит 136 рублей 1 копейку вместо 139 рублей 6 копеек.

Для частных домов установлен тариф в размере 116 рублей 63 копейки. Ранее с каждого жителя частного дома взимали по 119 рублей 24 копейки.

Как пояснил Евгений Карташков, на снижение тарифа повлияли два фактора. "Во-первых, правительство Российской Федерации снизило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая тоже включается в тариф. Если ранее эта ставка составляла примерно 190 рублей, то сейчас она снижена до 95 рублей за тонну. Эти затраты из тарифа исключены. Вторым фактором стали рекомендации Федеральной антимонопольной службы. Мы устранили техническую ошибку, которая была допущена в расчете первоначального тарифа", - сказал Карташков.

Он также добавил, что перерасчет проводиться не будет, потому что новая ставка учитывает эти излишне полученные от населения средства.

Любовь Голышева